UNN vil ta stilling til forelegget i løpet av kort tid, og beklager igjen dypt til pasientens familie. Bakgrunnen for forelegget er at den kvinnelige pasienten ifølge politiet ble liggende for lenge uten adekvat behandling.

Pasienten døde på grunn av at blodforgiftning (sepsis) ble oppdaget og behandlet for sent. Etter hendelsen ble det klart at UNN hadde sviktende rutiner for å avdekke og behandle slike tilfeller. Det skriver UNN i en pressemelding.