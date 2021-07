nyheter

Josefsen har tilbrakt en hel måned på sykkel og er nå endelig i mål.

Stedet Harstad skriver på sine Facebook side

"Med alle kriker og kroker er over 3200 km tilbakelagt. En hel måned på sykkelsetet, fra Nordkapp, med Frelsesarmeen Pedalkraft for å sette fokus på ettervern.Så kult at også motorsyklistene våre i SAMM tok turen til Lindesnes.Det finnes ingen grenser for hva man klarer, med et sterkt fellesskap som heier på deg"