To positive prøvesvar i Harstad torsdag kveld: – Test deg ved minste tanke om smitte

Sent torsdag kveld har Harstad kommune fått svar på 172 av de 183 koronaprøvene som ble tatt onsdag. Mange ekstra personer har testet seg for covid-19 etter at en person ble smittet i Henningsvær i forrige uke.

Usikkert tilfelle

Smittesporerne konkluderer med at den ene personen er smittet i Tromsø. Kommunikasjonssjef Øivind Arvola bekrefter at smitten kan knyttes et større utbrudd i Tromsø med 41 smittede per torsdag kveld..

Nærkontaktene til vedkommende er satt i karantene.

Det andre personen testet seg fordi vedkommende var på Verftet lørdag, der en smittet var samme kveld.

– Det er for tidlig å si om personen er smittet på Verftet. Det vet vi ikke. Her må det sjekkes nærmere, sier Arvola.

Kommunen startet torsdag kveld aktiv smittesporing like etter de fikk de to nye positive prøvene, sier han.

Oppfordrer til testing

Kommunen råder så mange som mulig til å teste seg. Per nå er det for tidlig å si hvilke konsekvenser den nye smitten har.

– Vi har nå fått svar på mange av testene fra onsdag, og vi er glade at vi kan fange opp de som er smittet. Vi ser også at det er utbrudd rundt oss, både i Tromsø ogLofoten, så folk må være oppmerksom på det – og teste seg ved minste tanke om smitte.

