Visit Harstad fikk 1,3 millioner kroner

Totalt fikk Harstad kommune tildelt nærmere 5,4 millioner fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i søkbare kompensasjoner til bedrifter som er rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak. Ifølge næringsrådgiver Per-Åge Nygård ble det gjort grundig research av bedriftene som søkte for å sikre at de tilfredsstilte kravene som departementet stiller for mottak av kompensasjonsmidler.

– Mindre vektlagt

– Blant annet sjekket vi regnskapene for 2020 opp mot året før, men også hvordan eierne av bedriftene hadde klart seg ble gjennomgått. Her kom det frem at flere bedrifter hadde bedre resultater i 2020 enn året før, i noen tilfeller på grunn av at eierne hadde gått ned i lønn. Disse funnene ble imidlertid mindre vektlagt hvorvidt man fikk kompensasjon eller ikke, opplyste Nygård.