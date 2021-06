nyheter

– Når jeg nå går ut av politikken, føles det skikkelig spennende og meningsfylt å jobbe med kyst og klima, og lokalsamfunnene langs kysten, sier Martin Henriksen (Ap) til Harstad Tidende.

For ett år siden varslet han at han ikke stiller til gjenvalg som stortingspolitiker for Ap til høsten. Da fortalte han at det nå var naturlig å skifte beite.