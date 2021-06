nyheter

Tirsdag ble LOs sommerpatrulje ferdig med sommerens undersøkelser av unges arbeidsforhold i Harstad. De går for tiden rundt i Troms og Finnmark for å sjekke om det er brudd på Arbeidsmiljøloven.

For fjoråret fant patruljene en økning i antall brudd nasjonalt, noe de tror kan skyldes pandemien. I Troms og Finnmark så de derimot en nedgang for fjoråret. De kan ikke si det samme i år, og konkluderer med at det at har vært en økning i lovbrudd for sommervikarer i byen siden 2019.