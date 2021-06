Bakgården: Tromsø-band kommer til Bakgården

nyheter

– Det blir garantert en forrykende og festlig fredag i Bakgården 2021, lover festivalgeneral Jan Santocono og produsent Børge Hoseth.

Gitarbasert indiepop

– Det er allerede klart at selveste AURORA, Julie Bergan og Ida Maria skal spille i Bakgården denne dagen. Nå er det også klart at det unge og svært lovende Tromsø-bandet A Million Pineapples kommer for å spille sin fabelaktige og fengende gitarbaserte indiepop. Den energiske musikken fra bandmedlemmene Mie Bergh, Ida Solvang, Helene Kvam Rognlid, Espen Mortensen og Leonie Krupka har sørget for at bandet har landet mange festivaljobber rundt om i landsdelen de siste årene, skriver Bakgården i en pressemelding.