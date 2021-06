Bakgården setter salgsrekorder

nyheter

Allerede nå kan vi nesten helt sikkert slå fast at billettsalget til torsdagens nordnorske konsertaften med Kari Bremnes, Halvdan Sivertsen og Tungtvann vil slå alle tidligere rekorder. Vi har aldri før solgt 2200 billetter til torsdagskonsertene, noe vi nærmere oss med stormskritt allerede, sier festivalgeneral Jan Santocono.

Titalls billetter daglig

– Også til fredag selger vi daglig flere titalls billetter. Det er tydelig at Aurora, Julie Bergan og Ida Maria slår godt an. Også her legger vi opp til å selge 2200 billetter, noe vi ganske sikkert når dersom tempoet på billettsalget fortsetter de nærmeste ukene, opplyser Santocono.