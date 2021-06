Rave i storsalen

nyheter

Medvirkende var WAVE∞FORM, Pijãr, Charlotte Bendiks, Fred Lundi, Karolinski og Niilas.

Eksponentiell økning

Det startet ut med et lite sett av WAVE∞FORM, Per Martinsen under et annet alias, som besto av åpne, ambiente klangflater, men ettersom stafettpinnen ble passert videre til de andre DJ-ene, ble temperaturen jevnt og trutt høyere og tempoet kjappere. I tredje sett var det tilløp til dansing i setene og i det femte, etter et utrop fra en publikummer som lød noe som “det er lov til å danse selv om det er korona!”, reiste folk seg opp fra setet og sto og danset som bare det. Derfra og ut ble stemningen helt elektrisk og for hvert bassdrop ble det hoing og jubling.