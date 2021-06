Endelig ble det NUK-konsert!

nyheter

Vi er mange som har lengtet etter å være sammen med andre for fellesskapets skyld det siste året. Noen av dem som har lengtet mest, er nok noen av deltakerne på NUKs musikkensemble. Med samfunnets nedstenging har fritidstilbudet til utviklingshemmede vært ikke-eksisterende mesteparten av tiden. Det var derfor rørende å se den store gleden hos denne gruppen av aktører over å være tilbake på scenen sammen med andre musikkutøvere.

Prisbelønt orkesterleder

Det er imidlertid ikke bare musikkgleden som er rørende. Å engasjere en kapasitet som Svante Henryson til å skrive musikk og lede musikkensemblet, viser at Festspillene i Nord-Norge tar ungdommen på alvor. For dem som ikke kjenner til Henryson, kan det nevnes at han er en prisbelønt – med Nordisk råds musikkpris som den mest høythengende – musiker og komponist.