Spilleglede manifestert i et band

De startet med førstesporet Tomita fra den nyeste plata The Pyramid. Lars Horntveth begynte med en rolig tenorsaks-solo som var helt alene fram til den ble omgitt av en landskap av synther og vibrafon. Ti minutter senere var låta bygd opp til å et drivende godstog av et åttemannsband som bare var å hengi seg til. Med et variert sett, med både nye og gamle låter, et rått lysshow og glimrende lyd, var det ikke et kjedelig øyeblikk i den en time og 50 minutters lange konserten.

Distinkt særpreg

Ofte kan man tenke at multiinstrumentalister er litt halvveis på alt i stedet for å være knallgod på en ting. Det er ikke tilfelle hos Jaga Jazzist: Med godt over 20 forskjellige instrumenter på scenen ble samtlige traktert med overskudd og egenart og tilførte musikken et unikt element. Det rike utvalget av musikalsk tekstur gjorde også at de kunne endre stemningen ekstremt drastisk på kort tid. Fra suggererende, tunnellsynfrembringene, synthdrevne strekk til hyperorganiske partier med messing, treblås og vibrafon. Det interessante her er også at begge ytterpunktene er meget karakteristisk for Jaga og bærer med seg et distinkt særpreg som ikke er til å ta feil av.