nyheter

Det var en lite trafikksikker beliggenhet som gjorde at rørleggerfirmaet flyttet litt lenger ut fra sentrumskjernen, men til mer funksjonelle lokaler både for egen drift, men ikke minst for kundene.

– Selv om vi ikke er like synlig, er det totalt sett en mye bedre løsning for alle, sier Stig-Rune Mastervik.