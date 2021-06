Nytt smittetilfelle i Evenes. De som har vært på disse butikkene, anbefales å teste seg

nyheter

Den smittede ankom Evenes 20. juni.

– Smittesporingsarbeidet ble raskt igangsatt for å kartlegge smittedes bevegelser og nærkontakter. Nærkontakter til den smittede vil bli kontaktet, heter det i pressemeldingen.

Kommunen anbefaler koronatesting for dem som har vært på følgende steder:

Bunnpris, Bogen: mandag 21. juni, mellom kl. 11–12

Circle K, Evenes: torsdag 24. juni, mellom kl. 16–18

Aktuelle personer bes være nøye med smittevernregler. Det er ikke nødvendig å gå i karantene ved testing, ifølge kommunen.

– Denne anbefalingen gjelder kun de som har vært på oppgitte steder, ikke nærkontakter til de som har vært på stedet.

Testing kan utføres lørdag 26. juni og mandag 28. juni ved ETS medisinske senter.

– Bestill time til testing her. Dersom du trenger hjelp til å bestille time, ring pandemitelefonen tlf. 902 84 955. (For testing lørdag, må du bestille via link. Test på mandag kan bestilles via link og pandemitlf når den åpner mandag morgen).