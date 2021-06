Filmskaper og black metal-guru blir Festspillprofiler i 2022–23

nyheter

Antakelig svært overraskende på de fleste har Skúladóttir klart å kapre Mayhem-frontfigur og bassist Jørn Stubberud til å levere et helt nytt prosjekt som han forteller til Harstad Tidende han vil bruke tiden fram til premièren i 2023 å ferdigstille.

–Sinnsstyrt, mørkt og dystert

– Forståelsen jeg har av bestilling jeg har fått fra Festspillene er at jeg skal lage et musikkverk som skal urfremføres her i 2023. Dette blir noe annet en innen metalsjangeren. Det blir sinnsstyrt, mørkt og dystert, vil bli fremført i en slags bandkonstellasjon, men ikke med tradisjonelle instrumenter. Det blir noe som er programmert på forhånd, jeg kutter ut trommisen og bruker noe trommemaskin. Verket vil inneholde noe vokal, men det blir underordnet. Det er det rytmiske, atmosfæriske og visuelle som blir i fokus.