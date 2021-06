Line Melbøe og Silje Lundberg med i nytt utvalg for likeverd og mangfold

nyheter

Det offentlige utvalget skal utrede hvordan vi kan sikre et samfunn som gir rom for mangfold og annerledeshet.

Det skal kartlegge hvilke utviklingstrekk og holdning som fører til et samfunn med mindre rom for mangfold og annerledeshet, og foreslå tiltak.

– På mange områder har vi kommet langt, men personer med funksjonsnedsettelse opplever fremdeles diskriminering og utenforskap, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Vi har et godt rettslig diskrimineringsvern i Norge. Det betyr ikke at alle har friheten og muligheten til å delta. Vi har i den senere tid hørt flere vonde historier om utestengelse på fritidsarenaen og fordommer på arbeidsmarkedet. Dette tar vi på alvor. Vi vet at mangfold og inkludering lønner seg, men at det likevel er mange som faller utenfor. Vi setter derfor ned et utvalg som skal kartlegge hva som skaper dette utenforskapet, og foreslå tiltak som kan forbedre dagens situasjon, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Forsker fra UiT

Line Melbøe er førsteamanuensis ved Institutt for Vernepleie ved UiT Harstad. Hun har forsket på området funksjonshemning og samfunnsdeltakelse med særlig fokus på arbeidsinkludering i flere år.

Medlemskapet passer Line Melbøe utmerket.

– Jeg ble nok spurt særlig på bakgrunn av den forskningen jeg har gjort angående personer med utviklingshemming deres mulighet for deltakelse i samfunnet, samt på situasjonen til samer med funksjonsnedsettelser. Utvalget skal videre ha et særlig fokus på arbeidsinkludering, noe jeg har forsket særskilt på de siste årene, sier Melbøe ifølge en nyhetsmelding fra UiT.

Melbøe håper i arbeidet med utredningen å kunne fortsette tidligere samarbeid og ha en aktiv dialog med ulike instanser og organisasjoner som Sametinget, Vardobaiki, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Samordningsrådet for arbeid for mennesker med utviklingshemning (SOR) og flere andre.

– Innmari stas

Silje Ask Lundberg fra Harstad ble også utnevnt til utvalget i statsråd onsdag. På sin facebookside sier hun at det er ekstra gøy at utnevnelsen skjer samtidig som hun følger med på sin søsters deltakelse på NUK under Festspillene i Harstad akkurat nå.

– Dette synes jeg er innmari stas. Ekstra fint er det også at dette skjer samtidig som Festspillene og ungdomsfestivalen Ny Ung Kunst, hvor Oda får spille keyboard, utfordre seg sjøl, og kjenne på en skikkelig mestringsfølelse når hun på lørdag står på scenen på Harstad Kino. Tenk om hun kunne gjort det hele året! skriver hun.

– Selv om festtalene er fine om hvor langt likestilling og inkludering er kommet i Norge, så har vi fortsatt en lang vei igjen. Og på enkelte områder går utviklinga helt feil vei.

Utvalget skal ha klart NOU som skal leveres til regjeringen innen 31. desember 2022. Betydningen for deltakelse i arbeidslivet skal være sentralt.

Dette er medlemmene i utvalget:

Nils Kristian Bogen, prorektor, Skien (leder)

Øvrige medlemmer:

Olaug Nilssen, forfatter, Bergen

Faridah Shakoor, styreleder, Oslo

Henrik Syse, professor, Oslo

Line Melbøe, førsteamanuensis, Harstad

Tove Linnea Brandvik, forbundsleder, Lindås

Silje Ask Lundberg, seniorrådgiver, Tromsø

Jon Krognes, rektor, Hamar

Bjørn Hatterud, forfatter, Oslo

Morten Magelssen, førsteamanuensis, Oslo