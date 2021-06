nyheter

Fylkesrådet har innvilget 2.995.000 kroner i tilskudd til samarbeidsprosjekter mellom næringene lokalmat, kreative næring og reiseliv.

Fylkesråd for næring og miljø, Karin Eriksen (Sp), sier i pressemeldingen fra fylkeskommunen at lokalmat, reiseliv og kreative næringer er næringer som gjennom samarbeid har potensiale for økt verdiskapning.