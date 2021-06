Stubøprisen går til Arvid Martinsen

nyheter

Det var Sofus Urke, leder av Thorgeir Stubøs minnefondets styre, som hadde gleden av å dele ut prisen. Det var en rørt Arvid Martinsen som mottok prisen.

Stubøprisen er nordnorsk jazz' høyeste utmerkelse, og prisen deles ut hvert annet år til en person som gjør eller har gjort en særlig innsats for jazzmiljøet i Nord-Norge. Ideen bak Thorgeir Stubøs minnefond er å hedre en stor jazzmusiker og samtidig stimulere nordnorsk kultur. Stubøprisen består av et diplom laget av kunstneren Karl Erik Harr og et stipend på kr 25.000. Prisen deles i år ut for 17. gang.