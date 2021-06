Roser forslag om å bygge trygghetsboliger for eldre i distriktene

nyheter

Lederen i helse- og omsorgsutvalget i Harstad viser til at regjeringen Solberg vil at eldre skal få anledning til å bo i eget hjem og leve selvstendig så lenge som mulig. Derfor sender de nå ut et forslag på høring om å gjennomføre et forsøk med investeringstilskudd til trygghetsboliger for eldre.

Livsløpsstandard

En trygghetsbolig er en tilrettelagt bolig med livsløpsstandard, felles oppholdsarealer og sentral plassering med nærhet til service- og kulturtilbud. Dette kan bidra til at flere eldre kan leve et selvhjulpent liv. Det vil også utsette behovet for omsorgstjenester. Målgruppen for boligene er eldre, og det foreslås en nedre aldersgrense på 65 år.