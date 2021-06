Likhet, og musikkens sterke krefter

nyheter

Det å bruke en formiddagsstund på å lytte til Sara Marielle Gaup Beaska og Hamid Sakhizada var vel anvendt tid. Begge kommer fra minoriteter i sine hjemland, hun som same, og han fra en minoritet i Afghanistan, og begge med et brennende ønske om å få musikken sin ut til mennesker. både for sin egen del, og fordi at lysten til å dele finnes sterkt i dem begge.

Følte seg hjemme

Et av de sterkeste øyeblikkene i samtalen, kom fra Sakhizada, da han fortalte om første gang han hørte joik, etter at han kom til Norge.

– Jeg fikk en sterk følelse av at jeg ikke var alene her i nord. Noe i musikken fortalte meg det.