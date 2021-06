nyheter

– Vi er nå klar til å gå i gang i Harstadhallen der vi nå også foretar vaksineringen på vegne av UNN i Harstad, opplyser kommunikasjonssjef Øivind Arvola i Harstad kommune.

– Flinke folk

– Fra og med onsdag er vi i gang med de som har registrert seg pluss de som har fått tidspunkt for å få satt andre dose. Prosedyrene for å få satt sprøytestikkene er de samme her som tilfelle var i Seljestadhallen. Dette har vi heldigvis nok flinke folk til å orientere de fremmøtte om. sier Arvola.