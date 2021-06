nyheter

I forrige uke meldte Harstad Tidende at Egersund Net AS får tilbud om å kjøpe kommunal eiendom øst for det tidligere bygget til Nord-Norsk Aluminium AS på Sandstrand i Tjeldsund.

Samme dag som kommunestyret sendte selskapet nye nabovarsler og en søknad til kommunen om bruk av mobilkran, etter å ha fått avslag fra Statsforvalteren for bruk av opprinnelig kran.