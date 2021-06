Intenst om terror og Utøya

nyheter

Tre timer, åtte minutter, 38 sekunder. Nesten en halv dag på jobb, en moderat fjelltur eller en litt lang familiemiddag. Det er også nøyaktig den tiden det tok ett menneske å endre norsk historie for alltid, og å plassere det som skjedde, høyt oppe på lista over de verste terrorhandlinger i verden. I forestillingen «03:08:38 – Tilstander av unntak» gjenskapes hendelsene fra ti år tilbake, sekund for sekund, fra bomben går av i regjeringskvartalet nøyaktig klokken 15:25:22 til politiets beredskapstropp arresterte han på Utøya drøye tre timer senere.

Tilbake til 2011

Harstads nyeste spillested, Arena Nord-Norge, var valgt som scene. Midt i rommet var det satt opp flere primitive arbeidsbord hvor musikere, tegnere og teknikere utfoldet seg. Ved et av dem merket Utøya sto et kor av lokale sangere. Det hele ble lyssatt med enkle midler, filmet og projisert på de store skjermene som hang på kortveggene. Publikum var plassert langs langveggene. Klokken ble satt i gang, selve hendelsesforløpet startet kl. 15:19:55, og dermed ble tida skrudd tilbake til 22. juli 2011.