Brannvesenets oppfordring til sankthansfeiringen: – Brudd vil bli anmeldt

nyheter

Malt, beiset og/eller impregnert treverk er for avfall å regne, og skal derfor ikke brennes på sankthansbålet.

– Brenning av avfall på sankthansbålet er brudd på forurensningsloven og vil derfor bli anmeldt. Det skriver Harstad brann- og redningstjeneste i en pressemelding.

Utvidet beredskapsmessig ansvar for Evenes Evenes kommune har det beredskapsmessige ansvaret for all virksomhet som drives i kommunen, også virksomheten ved Evenes flystasjon.

Brenning av behandlet trevirke, bildekk, tekstiler, møbler, madrasser, plastposer, gamle båter eller annet søppel kan gi utslipp av miljøgifter både i røyken og i asken. Røyk fra denne typen brenning kan gi helseproblemer for de som befinner seg i nærheten, og da spesielt for astmatikere, allergikere og andre med luftveissykdommer. Svært mange miljøgifter blir dessuten liggende igjen i asken fra slike bål, og kan forurense grunnen eller sive ned i bekker, innsjøer, grunnvann eller ut i havet.

Harstad brann- og redningstjeneste og kommunens miljørådgiver har ved felles befaring rundt i kommunen observert flere sankthansbål, og de aller fleste bålene består av kvister, ved og annet rent trevirke.

SE BRANNVESENETS 6 BÅL-TIPS: Her slukkes brennende avfallsdunk: – Kaster du en engangsgrill i den, blir det bål En avfallsdunk i Kanebogenfjæra tok fyr tirsdag, etter at noen kastet en engangsgrill i den. Nå advarer brannvesenet folk om farene ved at mange som er sultne på penvær skal ut og kose seg.

– Det ser ut til at den jevne harstadværing har fått med seg at det ikke skal brennes søppel verken på sankthansaften eller andre dager, og det er vi veldig glade for.

Harstad brann- og redningstjeneste ønsker alle en flott og behagelig sankthansfeiring, skriver de til slutt.