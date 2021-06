– Usedvanlig musikalsk samarbeid mellom Heggen og en av New Yorks fremste skoler

nyheter

Det er et usedvanlig samarbeid, ifølge lektor Jens Bang-Rasmussen ved Heggen videregående.

Musikklinja på Heggen har samarbeidet med den amerikanske skolen over nettet. De har laget en rekke komposisjoner i stilen soundscape.

– Skolen i Bronx er meget fin og har hele åtte nobelprisvinnere blant elevene samt oppfinneren av synthesizeren, selveste Mr. Moog.

Elevene har måttet finne en lyd og et ord som har en spesiell betydning i New York og Harstad. Lydene er brukt til å sette alt sammen til en musikalsk helhet.

– Et spennende samarbeid for begge skoler, især fordi det er så store kontraster og forskjeller i hverdagen til elevene i Harstad og elevene i New York, sier lektoren.