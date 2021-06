nyheter

Lisa Bornø har nettopp overtatt som leder, etter en overlappingsperiode med avtroppende leder Merete Kamsøy.



Bornø har tidligere tatt en master i kunstfoto i London. I London arbeidet hun også i to år på en pub, sammen med flere kunstneriske kollegaer. I 2010–2011 jobbet hun i et prosjekt som heter Norden Creativ Youth. I dette prosjektet gikk jobben hennes blant annet ut på å finne kreative folk som bodde i periferien, altså i utkanten.



– Kunst bør være mulig å drive med uansett om du kommer fra ei lita bygd eller bor i Oslo, sier Bornø.



Tidligere skrev HT om avtroppende leder Merete Kamsøy, som fortalte at kunstforeningen har mottatt flere kunstverk fra en

privatperson.



– Disse bildene skal auksjoneres bort på auksjon i starten av 2022, forteller Bornø.

Harstad Kunstforening har mottatt en stor privat samling Merete Kamsøy fra Harstad Kunstforening forteller at kunstforeningen har mottatt en større samling med kunstverk fra en eldre dame, som har donert bildene til kunstforeningen

Fremtidsplaner

Bornø er nå i planleggingsfasen om et samarbeid med Ungdommens Hus.