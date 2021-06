nyheter

– Jeg er enig i all ros som forslagsstiller Ole A Danielsen gir av kulturprisvinnerne, her er det gjort en formidabel innsats, som tar vare på noe av historia til bygda vår. Det sies jo at et folk uten sin historie er et fattig folk, sier ordfører Torbjørn Larsen.

Han sa under utdelingen at vinnerne er det man kaller typiske ja-mennesker som stiller opp i mange sammenhenger, Henry med sitt musikalske talent, samt engasjement i næringssammenheng, begge deler er videreført til generasjonene etter.