Disse to skal bidra til å sikre sykkeletapene i år

Daglig leder Knut-Eririk Dybdal i Arctic Race er svært fornøyd med samarbeidet. Sykkelrittet er avhengig av å få noen til å gjøre jobben. I år viste det seg å bli vanskeligere å hyre de nasjonale leverandørene som tidligere – fram til lokale Brødrene Killi stilte opp.

– Det er svært viktig med skilting for å varsle bilister om at de må stoppe om en kilometer. Dette er ikke noe frivillige kan gjøre. Uten disse fagarbeiderne kunne vi ikke gjort dette. Vi er svært takknemlig for innsatsen de velger å gjøre, sier Dybdal.