Harstad-bedriften doblet antall ansatte på ett år

Innehaverne Elisabeth og Richard Bendiksen fryktet det verste da koronaen rammet landet i mars i fjor. I stedet har antall ansatte økt med mer enn 100 prosent. Omsetningen endte i 2020 på brutto 58 millioner og vil innen utgangen av 2021 være godt på vei mot 100 millioner kroner.

Fra syv til 15 ansatte

– Vi trodde da vi overtok andreetasjen i Gjensidigegården at vi hadde tilstrekkelig lagerplass, men innså raskt behovet for mer plass. Da muligheten kom for å kjøpe tredjeetasjen slo vi umiddelbart til, og har nå om lag 450 kvadratmeter tilgjengelig, forteller Richard og Elisabeth.