I Harstadpakken stod jubelen i taket da Stortinget bevilget pengene som skal til for å fullføre del to av bypakkeprosjektet. De mange prosjektene i bypakken vil gjøre Harstad til en enda bedre by å bo og ferdes i, sier ordfører Kari-Anne Opsal i en pressemelding.

– Det skjer noe ekstra i Harstad nå. Sammen med en rekke andre små og store prosjekter går Harstad nå gjennom en historisk transformasjon og utvikling, sier Opsal.