Andrea ble psykotisk etter fødsel: – Har vært positivt å være åpen om det

Andrea og samboeren gledet seg til å få barn. Selv om det var mye skriverier i mediene rundt graviditet og fødsel under korona, hadde de bestemt seg for å ikke bekymre seg unødig. Selv er Andrea en person som liker å ha orden og kontroll over det meste, men de ville ikke være blant overbekymrede foreldre som leste alt av kvinneguider.

Alt gikk fint inntil at hun i slutten av graviditeten fikk svangerskapsforgiftning og ble lagt inn for overvåking. Da det etter fødsel viste seg at sønnen var mindre enn beregnet på ultralydene, begynte stresset og bekymringene for barnet.