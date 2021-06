Her finnes hjertestarterne: Kan være bra dersom ulykken er ute

nyheter

- Det er helt klart at dersom det skulle skje at du kommer til en situasjon som en hjertestans, så det ikke lurt å bruke tiden på å lete etter en hjertestarter. Det har mye større gevinst for pasienten at det startes raskt opp med HLR (hjerte/lungeredning), sier Tor Erik Lorentzen, assisterende seksjonsleder for UNN Ambulanse.

Mange leser at de kan laste ned oversikt over hvor hjertestarterne befinner seg i hele Norge og også i Harstad, men en ting er å finne dem, og en annen ting er og bruke dem.