Valkyrien Allstars er kjent som et av landets beste liveband, og har siden sin første utgivelse i 2007 gått foran i utviklingen av arrangert folkemusikk. Bandet har dratt i nye retninger for hver utgivelse det har sluppet, og har endt opp med et særegent uttrykk de ikke deler med noen.

Konsertarrangørene ved UL Fram i Kvæfjord har lenge «siklet» etter å få til en avtale med Valkyrien Allstars, og et unikt samarbeid med både Festspillene i Nord-Norge og Kulturrådet gjør at det nå skjer.