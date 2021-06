Med bruk av tidligere samboers bankid fikk han ut 550.000 kroner. Nå må han i fengsel

nyheter

Pengene brukte han i all hovedsak på gambling.

Retten mener at i denne saken, som er et grovt bedrageri, skal han straffes med fengsel i 13 måneder, mens strafferammen er inntil seks års fengsel. På grunn av lang liggetid hos politiet og at han tilsto bedrageriet gir Midte Hålogaland tingrett han en reduksjon på tre måneder.

I perioden september 2016 til juni 2017 søkte han om usikret lån og kredittkort i flere ulike banker ved å benytte bankid til en tidligere samboer. Seks ganger søkte han om penger fra 15.000 kroner til 290.000 kroner.

Tiltalte innrømmet bedrageriet og forklarte det med spilleavhengighet. Tiltalte forklarte i retten at avhengigheten er et tilbakelagt kapittel og at han i 2018 sendte epost til alle nettcasino for å få dem til å stryke han fra alle lister slik at han ikke kan opprette spillkontoer.

Han dømmes også til å betale saksomkostninger på 2.000 kroner.