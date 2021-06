Veiarbeid førte til store forsinkelser – torsdag loves det bedring

nyheter

Det var forsinkelser i forbindelse med asfaltarbeid som førte til store konsekvenser for busstrafikken. Med en langt større ventetid enn den som var meldt på Kvæfjordeidet på ti minutter.

På spørsmål fra Harstad Tidende svarer Nils Arne Nilsen i Torghatten buss at forsinkelser på strekningen toppet seg mellom klokken 14 og 17 onsdag i rushtiden. Han sier at det er summen av to veiarbeider på samme tid som er årsaken til problemene. Ett på Kvæfjordeidet og ett på Borkenes i Kvæfjord. Busselskapet mener at de ikke har mottat tilstrekkelig informasjon om disse to anleggsarbeidene.