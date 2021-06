Gamle Oksøy til Lødingen

nyheter

Lostjenesten feirer 300 år og feirer dette med et seilas langs norskekysten. I sommer får 35 havner besøk av museumsfartøyet "Gamle Oksøy.", og en av disse er Lødingen, skriver Anita Marthinussen i Lødingen kommune i en pressemelding.

Museumsfartøyet "Gamle Oksøy" er Kystverkets gamle forsyningsfartøy som i mange år sørget for at det var lys og lykter i fyr langs kysten.

– I 2014 overtok Lindesnes fyrmuseum og Kystverksmusea eierskapet og ansvaret for videre drift av "Gamle Oksøy". Fartøyet har siden vært på en rekke tokt og vært brukt til los opplæring i Kystverket, opplyser Lødingen kommune i meldinga.