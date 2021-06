nyheter

To biler og tre personer skal være involvert i ulykken, tvitret politiet i Troms klokken 18.18. Ved utrykning meldte politiet at alle var ved bevissthet, og at en person fortsatt var inni en av bilene.

Ved 18.35-tiden er ambulanse ankommet ulykkesstedet, og politiet er straks på stedet, opplyser operasjonsleder Karl-Erik Thommassen.