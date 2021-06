Rykket ut til brann i asfaltverk

nyheter

Troms politidistrikt meldte om brann på asfaltverket like før klokka 15.30.

– Det er ikke meldt om skadde. Ansatte på verket jobber med å slukke mens brann og politi rykker ut, het det fra politiet.

Ved 15.30-tiden meldte brannvesenet til politiet at brannen er slukket.

– Vi har fått melding om at det har oppstått brann i et transportband. Brannen ble slukket relativt raskt, opplyser Runar Korneliussen ved 110-sentralen like før klokken 17.

Ifølge politiet er årsaken til brannen per mandag ettermiddag ukjent. Politiet melder på Twitter at de oppretter sak og starter etterforskning.