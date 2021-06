Vi må bare se det hele an helt opp til festivaldatoen hvordan vi velger å løse utfordringene rundt servering.

Festivalarrangørene Arne Kristian Torbergsen og Ole Martin Olsen ventet lenge på nye retningslinjene fra regjeringen for festivalarrangører. Da disse kom og muligheten åpnet seg for å kunne slippe inn inntil 600 personer fordelt på tre kohorter hver på 200 personer, løste en viktig faktor for festivalen seg.

Nå venter de i spenning på hva som kommer i fase tre av gjenåpningen av landet.