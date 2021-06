nyheter

Foyer Harstad er et tilbud til ungdom mellom 16 og 25 år. Det har blitt til for å gi ungdom som står i fare for å bli bostedsløse et tilbud. Ungdommene søkes inn fra det kommunale hjelpeapparatet.

I januar 2019 flyttet de første tre ungdommene inn i ett av Foyerhusene. Tilbudet ble det første av sitt slag i Harstad og ble til på grunn av en økende utvikling av unge med behov for kommunale tjenester.