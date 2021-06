Flytter vaksineringen til Harstadhallen i sommer

nyheter

I onsdagens oppvekstutvalg kom det opp spørsmål om bruk av Seljestadhalen for vaksinehall, dette med tanke på at det kolliderer med aktiviteter for turnmiljøet.

Sven Kristian Løtveit (Frp) spurte om fasiliteter på Åsegarden er vurdert som vaksinasjonslokale.

Kommunalsjef Henry Andersen svarte at kommunen tar i bruk Harstadhallen for vaksinering til sommeren.

– Vi avvikler bruk av Seljestadhallen i løpet av sommeren. Det går ut over noen uansett. Problematikken knytte til Seljestahallen er beskjeden. Her har elevene brukt Landsåshallen blant annet.