Det er pandemiens konsekvenser som fikk Tjeldsund kommune til å søke om midler for sine eldre i samarbeid med taxi- og restaurantnæringen. Gjennom Helsedirektoratets Eldre ut på middag-ordning ønsker de nå å få eldre over 65 år ut for å spise sammen med andre.

Ordningen er satt i gang for å motvirke fysiske og psykiske konsekvenser av sosial isolasjon, særlig i forbindelse med pandemien. Middagene skal skje over hele landet denne våren, etter hvert som de eldre blir fullvaksinerte.