Tirsdag starter Sommerles – da kan barna vinne kule premier

nyheter

Barn fra hele Norge kan delta på den digitale lesekampanjen som varer fram til 31. august.

Her kan devinne premier etter hvert som de leser og får poeng på sommerles.no. Både ved å lese selv, bli lest for, eller høre på lydbøker. Kule premier kan blant annet hentes på biblioteket, ifølge en pressemelding fra Sommerles.

– Sommerles har vært en stor suksess gjennom flere år. Målet med kampanjen er å motivere barna til å lese så mye de bare orker i løpet av en lang sommerferie, og dermed øke lesekompetansen i en periode der den vanligvis svekkes, skriver Sommerles.

Biblioteket minner om at barna kan registreres seg på sommerles.no, hvor de lager seg en egen profil.

I Harstad er det fjerde år på rad at Harstad bibliotek er med på lesekampanjen. I fjor deltok 440 barn i kommunen, som leste til sammen 545.625 bøker. Nasjonalt deltok over 120.000 barn, ifølge pressemeldingen.