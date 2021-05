Snart e d sommer og skolefri!!!!

nyheter

Vi har mye å glede oss til nå framover, både store og små. Fargene vender tilbake til landskapet. Snøen smelter i rekordfart i fjellene, samtidig som den grønne dyna i lavlandet blir frodigere for hver dag som går. Vannet i bekken på vei opp mot Hinnstein blir ikke kaldere og deiligere enn det er nå. Penere blir heller ikke øyriket som holder seg hengende over horisonten klokken ett på natta.

Man våkner av fuglekvitter om morgenen og sovner til en frisk duft av nyklipt gress. Sommeren er her.

Været de siste dagene har vist oss nordnorsk sommer på sitt beste. Varmen steiker igjennom bilvinduet, og vi blir tvunget til å skru opp airconditionen. De første av havfolket har i varmen funnet tilbake til vannet etter en god vinterpause fra badingen. Jeg håper resten snart kommer etter og tar seg en dukkert enten de er i Sørvika, på Trondenes eller på Bjarkøy.

Ja, landskapet er godt i gang med å male farger over det hvite, tomme vinterlerretet, men sannelig lysner samfunnet også. Etter godt over et år med korona, karantene, nedstegning og restriksjoner, begynner folk nå å komme ut av tunnelen. Grepet viruset har holdt om livene våre slipper sakte, men sikkert taket. Om alle, unge som eldre, holder ut litt til i dugnaden, vil vi komme oss til en tilnærmet normal hverdag rimelig fort.

Sist, men ikke minst, så nærmer det seg SKOLEFRI! Det er snart tid for oss elever å bare koble helt av og gjøre akkurat det vi vil i 6 uker. Vi skal sitte lenge oppe om natta og game. Ta spontane badeturer til Hagan, og henge lenge ute med venner. Vi skal glemme hvilken dag og dato det er, og spise litt for mye is. Alt dette hører med sommeren, med mer til. «Steike kor vi skal kose oss!»

Så når sommeren en gang i fjern framtid er over, så går vi tilbake til en skolehverdag med blanke ark igjen. Forhåpentligvis med mulighet til å møtes flere enn fem hjemme og å gi hverandre klemmer i gangen på skolen, uten frykt for å sitte i karantene i ti dager.