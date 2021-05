nyheter

På reisen fra Harstad kirke til Harstad kulturhus får man kjenne på kontrasten mellom gatene i Harstad og en stille sal. Gjennom joik og dans skal de vekke oss mennesker; vårt forhold til naturen og få oss til å forstå at vi er en del av den store helheten.

– Jeg ønsker at forestillingen skal være en opplevelse der man erfarer joik og samhold, samtidig som man selv er i bevegelse. Jeg håper det kan gi rom for refleksjon over ens egen tilstedeværelse, sier Elle Sofe Sara til Harstad Tidende.