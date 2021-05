Koronasmitte i Medkila IL

nyheter

Norges Fotballforbunds toppidrettsprotokoll ved positive tester er blitt fulgt, og det lokale smittesporingsteamet i Harstad kommune har overtatt ansvaret. Det skriver Medkila IL selv i en pressemelding.

Hele damelaget og støtteapparatet er nå i karantene.

– Vi er i gang med å evaluere interne rutiner sett opp mot toppfotballprotokollen. Etter kampoppsettet skal Medkila spille mot KIL/Hemne lørdag som kommer. Det er for tidlig å si hvilke følger dette får for det videre kampoppsettet. Det blir klart i løpet av uka. Vi ønsker samtidig å berømme Harstad kommune og deres smitteteam for deres fantastiske respons og måte å håndtere denne vanskelige situasjonen vi har havnet i, skriver fotballklubben.