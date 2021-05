Disse damene jaktet leirduer – Det er bare gøy

nyheter

Lørdag formiddag møttes 20 deltakere for å være med på 100-skudd lk kvalifisering i Harstad. Blandt disse var fem kvinner. Mannfolkene uttrykte glede over at kvinnene er sterkere representert enn på tidligere stevner.

En av jegerdamene er Anna Dustira som bor i Harstad.

– Det er en sport der man må holde hodet kaldt og være tålmodig, men samtidig tenke kjapt, forteller Dustira.

Hun syns det er gøy å delta på stevne.

– Det er bare gøy. Jeg er jo nybegynner, men jeg må prøve så godt jeg kan. Jeg lærer mye av de andre, sier Dustira.

Skryter av godt miljø

Marielle Eriksen har reist fra Narvik for å være med på stevne.

– Jeg tok jegerprøven i fjor høst og har vært på rundt ti stevner, forteller Eriksen.

– Sist stevne skøyt jeg veldig dårlig fordi jeg stresset en del. "Gutta" var bekymret for at jeg skulle bli demotivert av resultatene mine. Men siden de var støttende og kom med tips og råd underveis, var det veldig givende og jeg lærte mye, sier Eriksen.

– Det er mange damer som tar jegerprøven, men færre som er på stevner. Kanskje syns damer det er skummelt med konkurranse, men om man syns leirdue er gøy bør man bare hive seg med. Det er et flott og inkluderende miljø, forteller hun.

Sanna Kristiansen gjør siste forberedelser før stevnet starter.

Glad for at flere kvinner deltar

Roar Helle ble aktiv i leirduemiljøet for tre år siden og er glad for å se så mange kvinner på stevnet.

– Jeg drev tidligere med rypejakt, men ble interessert i leirdueskyting da en venn introduserte meg til det. Gjennom leirduetreninger har jeg blitt fortrolig med våpenet og skyting, som igjen fører til en mer human jakt, sier Helle.

Det er fem standplasser, hver deltager skyter fem ganger på hver plass før deltakerne rullerer og skifter plass. Alle lagene skyter 25 a 4 runder, det blir totalt 100 skudd per person.

Slik får man poeng

Thomas André Benonisen holder opp en leirdue og forklarer.

– Hvis det kommer en liten bit av leirduen etter et skudd, da er det regnet som treff og man får poeng, forklarer Benonisen.

Sammenlagt stakk Roar Helle av med førsteplassen. Stig Zachariassen endte på andreplass og Stian Rolstad fra Harstad kom på tredjeplass.

–Det var litt vanskelig vær og vind, duene fløy litt opp og ned, sier Stian Rolstad.

I dameklassen var det Ingrid Hanssen som tok førsteplassen.