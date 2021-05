Harstad brann og redningstjeneste advarer om brannfare

nyheter

For tiden er det gult farevarsel for skogbrann i store deler av nord, inkludert Sør-Troms og Ofoten. Årsaken er at det har vært lite nedbør i senere tid, ifølge Harstad brann- og redningstjeneste.

– Vi oppfordrer allmuen om å utvise forsiktighet dersom det gjøres opp ild i bålgruer, bålpanner og grillinnretninger, og at man sørger for at disse er ordentlig slukket når man er ferdig å kose seg, sier branninspektør Just B. Glomsås.

Etter vinteren er det også fortsatt mye tørr lyng og tørt fjorårsgress i skogbunnen og markene, opplyser han i en pressemelding.

De minner om Norges generelle forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark mellom 15. april og 15. oktober. Hver enkelt kommune kan fatte lokale forskrifter.

– I Nord-Norge er det vanligvis ikke så tørt at det medfører stor skogbrannfare, og Harstad kommune tillater kaffe- og grillbål i skog og mark hele året. Det betyr ikke at brannlovens krav til aktsomhet ikke gjelder, og det er hver enkelt sitt ansvar å påse at man opptrer på en slik måte at brann ikke oppstår.