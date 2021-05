nyheter

– Vi tenker å sette opp et nytt tilbud, en liten butikk for salg av suvenirer og konsumbarer. Travel value selger blant annet hudpleie-produkter og parfyme.

Det forteller lufthavnsjef Geir-Olav Skogstad ved Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Butikken er et forsøk på å se om det er et marked for en slik butikk på flyplassen.