nyheter

– Det er brann i en enebolig. Vi får melding fra beboer i huset om at huset er fullt av røyk, opplyser operasjonsleder Beate Helberg klokken 14.03.

Kort tid etter oppdaterer politiet på Twitter at det er tørt i terrenget rundt huset og at det er fare for spredning.

Helberg har ingen kjennskap til hvordan det går med beboeren.