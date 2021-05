I leieavtalen står det at vi ønsker å kjøpe så snart UNN vil selge.

Det er Universitetssykehuset Nord-Norge som eier bygget, men siden 2016 har de leid ut hele bygget til VS Eiendom.

Det var tidigere et leilighetsbygg for ansatte på sykehuset, men er i dag et privat utleiebygg med 58 enheter bestående av leiligheter og hybler.